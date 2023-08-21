"Велика гордість і відповідальність": новий посол Франції звернувся до українців

Новий посол Франції Гаель Вейсьєр, який розпочинає роботу у Києві, вручив в МЗС копії вірчих грамот та записав перше звернення до українців.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Гаель Весьєр у своєму Twitter повідомив, що вранці був у Міністерстві закордонних справ та вручив там копію своїх вірчих грамот, а після того віддав шану загиблим захисникам України біля стін Михайлівського золотоверхого монастиря.

1er message depuis #Kyiv après avoir présenté ce matin la copie de mes lettres de créance, être allé au mur des héros et avoir rencontré l'équipe de @FranceenUkraine. Fiers d'être aux côtés de l'🇺🇦. pic.twitter.com/f9F7IGmRMW — Gaël Veyssiere (@GaelVeyssiere) August 21, 2023

Посол нагадав про всебічну допомогу, яку Франція надає Україні з початку повномасштабної війни, та зазначив, що ця підтримка триватиме стільки, скільки необхідно.

"Для мене це (представляти Францію в Україні – Ред.) велика гордість. Це також велика відповідальність у той час, коли Україна, країна у серці Європи, бореться за свою свободу, незалежність і цінності, які є для нас спільними – демократичні цінності", – зазначив Гаель Весьєр.

Він додав, що чекає на зустрічі з українцями у Києві та інших містах.

Нагадаємо, Гаель Весьєр прибув в Україну вранці у неділю. Він замінить попереднього посла Франції Етьєна де Понсена, якого очікувано призначать послом у Польщі.

Ротація де Понсена є плановою, оскільки послом в Україні він є майже чотири роки. Його призначення в Польщу пов’язують із активною роллю Варшави в допомозі Києву.

59-річний Етьєн де Понсен був призначений послом Франції в Україні указом президента Емманюеля Макрона в липні 2019 року.

До цього часу він кілька років працював інспектором МЗС Франції, а перед цим – у Європейській службі зовнішніх дій, а також був послом Франції у Кенії та Болгарії.

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