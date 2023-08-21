"Большая гордость и ответственность": новый посол Франции обратился к украинцам

Новый посол Франции Гаэль Вейсьер, который начинает работу в Киеве, вручил в МИД копии верительных грамот и записал первое обращение к украинцам.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Гаэль Весьер в своем Twitter сообщил, что утром был в Министерстве иностранных дел и вручил там копию своих верительных грамот, а после того почтил погибших защитников Украины у стен Михайловского златоверхого монастыря.

1er message depuis #Kyiv après avoir présenté ce matin la copie de mes lettres de créance, être allé au mur des héros et avoir rencontré l'équipe de @FranceenUkraine. Fiers d'être aux côtés de l'🇺🇦. pic.twitter.com/f9F7IGmRMW — Gaël Veyssiere (@GaelVeyssiere) August 21, 2023

Посол напомнил о всесторонней помощи, которую Франция оказывает Украине с начала полномасштабной войны, и отметил, что эта поддержка будет продолжаться столько, сколько необходимо.

"Для меня это (представлять Францию в Украине – Ред.) большая гордость. Это также большая ответственность в то время, когда Украина, страна в сердце Европы, борется за свою свободу, независимость и ценности, которые являются для нас общими – демократические ценности", – отметил Гаэль Весьер.

Он добавил, что ждет встречи с украинцами в Киеве и других городах.

Напомним, Гаэль Весьер прибыл в Украину утром в воскресенье. Он заменит предыдущего посла Франции Этьена де Понсена, которого ожидаемо назначат послом в Польше.

Ротация де Понсена является плановой, поскольку послом в Украине он является почти четыре года. Его назначение в Польшу связывают с активной ролью Варшавы в помощи Киеву.

59-летний Этьен де Понсен был назначен послом Франции в Украине указом президента Эмманюэля Макрона в июле 2019 года.

До этого времени он несколько лет работал инспектором МИД Франции, а перед этим – в Европейской службе внешних действий, а также был послом Франции в Кении и Болгарии.