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До України прибув новий посол Франції

Неділя, 20 серпня 2023, 08:15

Новий посол Франції Гаель Вейсьєр прибув до України.

Про це він повідомив у Twitter, пише "Європейська правда".

Дипломат зазначив, що його "місія як призначеного посла в Україні розпочинається".

"Я усвідомлюю, наскільки мені пощастило, що мені довірили таку чутливу місію в той час, коли ця країна гідно протистоїть російській агресії, а також велику відповідальність, яка з цим пов'язана", – додав Вейсьєр.

Його попередник Етьєн де Понсен у Twitter побажав наступнику "успіхів у чудовій, захоплюючій та важливій місії на чолі" посольства Франції в Україні".

"Естафета солідарності та дружби Франції та України вже передана і знаходиться у ваших надійних руках. З найкращими побажаннями", – написав він.

Раніше посол Франції в Україні Етьєн де Понсен оголосив про завершення своєї дипломатичної місії цього літа.

Перед цим французьке видання Le Figaro повідомило, що Етьєн де Понсен після завершення роботи в Україні буде призначений послом у Польщі.

Ротація де Понсена є плановою, оскільки послом в Україні він є майже чотири роки. Його призначення в Польщу пов’язують із активною роллю Варшави в допомозі Києву.

59-річний Етьєн де Понсен був призначений послом Франції в Україні указом президента Емманюеля Макрона в липні 2019 року.

До цього часу він кілька років працював інспектором МЗС Франції, а перед цим – у Європейській службі зовнішніх дій, а також був послом Франції у Кенії та Болгарії.

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