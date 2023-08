До України прибув новий посол Франції

Новий посол Франції Гаель Вейсьєр прибув до України.

Про це він повідомив у Twitter, пише "Європейська правда".

Дипломат зазначив, що його "місія як призначеного посла в Україні розпочинається".

Ma mission d'ambassadeur désigné en Ukraine commence. Conscience de la chance qui est la mienne de me voir confier cette mission si sensible alors que ce pays fait face de façon admirable à l'agression russe et de la grande responsabilité qui l'accompagne. pic.twitter.com/ExcJTESX0N