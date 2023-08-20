До України прибув новий посол Франції

Новий посол Франції Гаель Вейсьєр прибув до України.

Про це він повідомив у Twitter, пише "Європейська правда".

Дипломат зазначив, що його "місія як призначеного посла в Україні розпочинається".

Ma mission d'ambassadeur désigné en Ukraine commence. Conscience de la chance qui est la mienne de me voir confier cette mission si sensible alors que ce pays fait face de façon admirable à l'agression russe et de la grande responsabilité qui l'accompagne. pic.twitter.com/ExcJTESX0N — Gaël Veyssiere (@GaelVeyssiere) August 19, 2023

"Я усвідомлюю, наскільки мені пощастило, що мені довірили таку чутливу місію в той час, коли ця країна гідно протистоїть російській агресії, а також велику відповідальність, яка з цим пов'язана", – додав Вейсьєр.

Його попередник Етьєн де Понсен у Twitter побажав наступнику "успіхів у чудовій, захоплюючій та важливій місії на чолі" посольства Франції в Україні".

Cher @GaelVeyssiere tous mes vœux de succès t'accompagnent dans ta magnifique, passionnante et tellement cruciale mission à la tête de @FranceenUkraine. Le relai de la solidarité et de l'amitié 🇫🇷🇺🇦 est désormais passé et se trouve entre de bonnes mains, les tiennes. Amicalement https://t.co/ILdghHqpZX — Etienne de Poncins (@EdePoncins) August 19, 2023

"Естафета солідарності та дружби Франції та України вже передана і знаходиться у ваших надійних руках. З найкращими побажаннями", – написав він.

Раніше посол Франції в Україні Етьєн де Понсен оголосив про завершення своєї дипломатичної місії цього літа.

Перед цим французьке видання Le Figaro повідомило, що Етьєн де Понсен після завершення роботи в Україні буде призначений послом у Польщі.

Ротація де Понсена є плановою, оскільки послом в Україні він є майже чотири роки. Його призначення в Польщу пов’язують із активною роллю Варшави в допомозі Києву.

59-річний Етьєн де Понсен був призначений послом Франції в Україні указом президента Емманюеля Макрона в липні 2019 року.

До цього часу він кілька років працював інспектором МЗС Франції, а перед цим – у Європейській службі зовнішніх дій, а також був послом Франції у Кенії та Болгарії.