У Литві збирають підписи для участі Грибаускайте у виборах

У Литві збирають підписи під петицією з проханням до колишньої президентки Далі Грибаускайте брати участь у виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт петицій.

Петицію, яку вже підписали понад п'ять тисяч осіб, створив блогер Річардас Савукінас. Про які конкретно вибори йдеться, не уточнюється.

Автор петиції зазначає, що "Литва переживає важкий час", який "вимагає концентрації, волі, суворості та рішучості".

"Такий час точно відповідає вашій здатності керувати країною. Ми не хочемо бездіяти. Нам потрібні дії та результати", – стверджується в петиції.

"Ви це робите найкраще. Ми звертаємося до вас і просимо вас повернутися в політику, піти на вибори і перемогти. Ми віримо у вас", – апелюють до експрезидента автори звернення.

Грибаускайте обіймала посаду президента Литви два терміни у 2009-2019 роках. У Литві можливі тільки два президентських терміни.

Наступні президентські вибори у країні відбудуться 2024 року.

Раніше Грибаускайте заявила, що її жорстка позиція щодо Росії завадила їй стати наступним генеральним секретарем НАТО після закінчення повноважень Єнса Столтенберга.