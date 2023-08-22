В Литве собирают подписи для участия Грибаускайте в выборах

В Литве собирают подписи под петицией с просьбой к бывшему президенту Дале Грибаускайте участвовать в выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт петиций.

Петицию, которую уже подписали более пяти тысяч человек, создал блогер Ричардас Савукинас. О каких конкретно выборах идет речь, не уточняется.

В обращении говорится о том, что "Литва переживает трудное время", которое, как считают ее авторы, "требует концентрации, воли, строгости и решительности".

"Такое время точно соответствует вашей способности управлять страной. Мы не хотим бездействовать. Нам нужны действия и результаты", – утверждается в петиции.

"Вы это делаете лучше всего. Мы обращаемся к вам и просим вас вернуться в политику, пойти на выборы и победить. Мы верим в вас", – апеллируют к экс-президенту создатели обращения.

Грибаускайте занимала должность президента Литвы два срока в 2009-2019 годах. В Литве возможны только два президентских срока.

Следующие президентские выборы в стране состоятся в 2024 году.

Ранее Грибаускайте заявила, что ее жесткая позиция в отношении России помешала ей стать следующим генеральным секретарем НАТО после окончания полномочий Йенса Столтенберга.