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У Грузії знайшли 29-го загиблого внаслідок зсуву ґрунту

Вівторок, 22 серпня 2023, 13:51

У Грузії підтверджена кількість загиблих внаслідок зсуву ґрунту у курортному селищі Шові досягла 29, кількох зниклих ще шукають.

Про це повідомляє "Ехо Кавказа", пише "Європейська правда".  

Рятувальники виявили у зоні зсуву тіло ще однієї загиблої людини, загальна кількість жертв досягла 29. 

Мер Онського муніципалітету Леван Шеразадішвілі повідомив, що тривають пошуки ще чотирьох людей, зниклих безвісти. Серед них є діти. 

У зоні перевірили вже всі ділянки і на деяких повторюють пошуки.

Губернатор регіону раніше сказав, що пошукові роботи триватимуть доти, доки залишаються хоч якісь шанси знайти зниклих. 

Нагадаємо, зсув ґрунту у Шові стався 3 серпня, відтоді у зоні стихійного лиха безперервно тривають пошуково-рятувальні роботи.

Одна із загиблих – громадянка України, колишня сценаристка шоу "Ранок з Україною". 

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Грузія