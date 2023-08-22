У Грузії знайшли 29-го загиблого внаслідок зсуву ґрунту

У Грузії підтверджена кількість загиблих внаслідок зсуву ґрунту у курортному селищі Шові досягла 29, кількох зниклих ще шукають.

Про це повідомляє "Ехо Кавказа", пише "Європейська правда".

Рятувальники виявили у зоні зсуву тіло ще однієї загиблої людини, загальна кількість жертв досягла 29.

Мер Онського муніципалітету Леван Шеразадішвілі повідомив, що тривають пошуки ще чотирьох людей, зниклих безвісти. Серед них є діти.

У зоні перевірили вже всі ділянки і на деяких повторюють пошуки.

Губернатор регіону раніше сказав, що пошукові роботи триватимуть доти, доки залишаються хоч якісь шанси знайти зниклих.

Нагадаємо, зсув ґрунту у Шові стався 3 серпня, відтоді у зоні стихійного лиха безперервно тривають пошуково-рятувальні роботи.

Одна із загиблих – громадянка України, колишня сценаристка шоу "Ранок з Україною".