Загиблою у Грузії громадянкою України виявилась медійниця, колишня сценаристка шоу "Ранок з Україною" Аліна Поліковська.

Про це повідомляє "Детектор-медіа", пише "Європейська правда".

Про загибель Поліковської стало відомо від журналістки Ольги Артюшенко, у якої ДМ додатково взяв коментар.

У коментарі "Детектору медіа" Ольга уточнила, що тіло загиблої опізнали за деякими особистими речами.

Поліковська відпочивала в Грузії з чоловіком і трьома дітьми. Доля інших членів родини невідома.

ДМ зазначає, що Аліна Поліковська з 2019 року переїхала у Нідерланди, до свого чоловіка. Перед тим вона близько 5 років працювала на телеканалі "Україна".

Як відомо, на грузинському курорті в Шові у четвер стався зсув ґрунту, відтоді у зоні стихійного лиха безперервно тривають пошуково-рятувальні роботи. На цей час відомо про вже 15 загиблих.

Вдень 5 серпня в МЗС України повідомили, що серед загиблих є громадянка України. МЗС у заяві згадує про пошуки лише однієї дитини загиблої.

У зв'язку з трагедією понеділок у Грузії оголосили днем трауру.