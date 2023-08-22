В Грузии нашли 29-го погибшего в результате оползня

В Грузии подтвержденное количество погибших в результате оползня в курортном поселке Шови достигло 29, нескольких пропавших еще ищут.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

Спасатели обнаружили в зоне оползня тело еще одного погибшего, общее число жертв достигло 29.

Мэр Онского муниципалитета Леван Шеразадишвили сообщил, что продолжаются поиски еще четырех человек, пропавших без вести. Среди них есть дети.

В зоне проверили уже все участки и на некоторых повторяют поиски.

Губернатор региона ранее сказал, что поисковые работы будут продолжаться до тех пор, пока остаются хоть какие-то шансы найти пропавших.

Напомним, оползень в Шови произошел 3 августа, с тех пор в зоне стихийного бедствия непрерывно продолжаются поисково-спасательные работы.

Одна из погибших – гражданка Украины, бывшая сценаристка шоу "Ранок з Україною".