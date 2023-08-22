Неймовірна історія зі Швеції: син ударив ведмедицю по голові й урятував батька

У Швеції 15-річний хлопець урятував 40-річного батька, на якого напала ведмедиця, вдаривши тварину по голові.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на агенцію TT.

Інцидент стався в понеділок 21 серпня – перший день, коли у Швеції набув чинності дозвіл на відстрілювання ведмедів – у містечку Юсдаль у центральній частині країни.

Йонні Сьоблок, очільник групи місцевих мисливців, розповів, що під час полювання почув із колегами кілька пострілів. На місці, звідки вони пролунали, знайшли пораненого 40-річного мисливця та його 15-річного сина, поруч із ними лежала мертва ведмедиця вагою близько 140 кілограмів.

Сьоблок розповідає, що двоє вистежували тварину, але вона різко повернула в їхній бік і повалила батька на землю. Тоді 15-річний хлопець "щосили вдарив тварину по голові".

"Тоді ведмедиця кинулась на нього, Хлопцю поранило руку. І, напевно, ведмедиця потім змінила жертву, і батько встиг вистрілити в ведмедя", – розповідає Сьоблок.

Хоча в 40-річного чоловіка було серйозне поранення обличчя, він по дорозі в лікарню зателефонував колегам і попрохав подбати про мертву тварину. Зараз його здоров’ю і здоров’ю його сина нічого не загрожує.

Шведський уряд в останні роки дозволив відстрілювати ведмедів під час сезону полювання, оскільки їхня популяція різко зросла, й вони почали становити загрозу для свійських тварин.

Напади ведмедів на людей у Швеції трапляються дуже рідко: з 1902 року було лише одне підтверджене повідомлення про вбивство твариною людини та ще два – непідтверджені.

Нагадаємо, у квітні в Італії 26-річного чоловіка на смерть загриз ведмідь, на якого він натрапив під час чергової пробіжки. Цей випадок став першим в історії Італії принаймні за останні 150 років.