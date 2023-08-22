Невероятная история из Швеции: сын ударил медведицу по голове и спас отца

В Швеции 15-летний парень спас 40-летнего отца, на которого напала медведица, ударив животное по голове.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство TT.

Инцидент произошел в понедельник 21 августа – первый день, когда в Швеции вступило в силу разрешение на отстрел медведей – в городке Юсдаль в центральной части страны.

Йонни Сьоблок, глава группы местных охотников, рассказал, что во время охоты услышал с коллегами несколько выстрелов. На месте, откуда они раздались, нашли раненого 40-летнего охотника и его 15-летнего сына, рядом с ними лежала мертвая медведица весом около 140 килограммов.

Себлок рассказывает, что двое выслеживали животное, но оно резко повернуло в их сторону и повалило отца на землю. Тогда 15-летний парень "изо всех сил ударил животное по голове".

"Тогда медведица бросилась на него, Парню ранило руку. И, наверное, медведица потом сменила жертву, и отец успел выстрелить в медведя", – рассказывает Себлок.

Хотя у 40-летнего мужчины было серьезное ранение лица, он по дороге в больницу позвонил коллегам и попросил позаботиться о мертвом животном. Сейчас его здоровью и здоровью его сына ничего не угрожает.

Шведское правительство в последние годы разрешило отстреливать медведей во время сезона охоты, поскольку их популяция резко возросла, и они начали представлять угрозу для домашних животных.

Нападения медведей на людей в Швеции случаются очень редко: с 1902 года было лишь одно подтвержденное сообщение об убийстве животным человека и еще два – неподтвержденные.

Напомним, в апреле в Италии 26-летнего мужчину насмерть загрыз медведь, на которого он наткнулся во время очередной пробежки. Этот случай стал первым в истории Италии по крайней мере за последние 150 лет.