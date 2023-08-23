Глава мовної інспекції Литви порівняв Вільнюський регіон з окупованими територіями України

Керівник Державної мовної інспекції Литви Аудрюс Валотка отримав догану за свої слова, якими він порівняв польськомовні райони Литви з окупованими Росією територіями України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Створена міністром культури Литви Сімонасом Кайрісом комісія вирішила винести Валотці догану через його висловлювання, які він зробив у липні, що не має значення, що деякі жителі Вільнюського району хочуть бачити написи їхньою рідною польською мовою.

"Ну і що з того, що вони хочуть. Росіяни, скажімо, хочуть російські написи на Донбасі, вони, напевно, не хочуть українські. Це зона окупації, де відбулася жорстока полонізація литовців, тому якщо позначити всю територію польськими написами, я думаю, що це призведе до шаленого опору", – сказав тоді Валотка.

Після цього мер Вільнюського району Роберт Духневич і посол Польщі в Литві Костянтин Радзівілл звернулися до міністра культури з проханням дати оцінку заявам керівника мовної інспекції Литви.

Раніше влада Вільнюського району відмовилася зняти двомовні литовсько-польські вивіски в селах Бєлієшке і Азулауке на вимогу Державної мовної інспекції та звернулася до Комісії з адміністративних спорів, яка визнала наказ відомства незаконним і необґрунтованим.

Повідомлялося, що Вільнюський університет розриває контракт з російським професором Андрєєм Десницьким, який заперечував, що країни Балтії були окуповані Радянським Союзом.