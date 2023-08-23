Глава языковой инспекции Литвы сравнил Вильнюсский регион с оккупированными территориями Украины

Глава Государственной языковой инспекции Литвы Аудрюс Валотка получил выговор за свои слова, которыми он сравнил польскоязычные районы Литвы с оккупированными Россией территориями Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Созданная министром культуры Литвы Симонасом Кайрисом комиссия решила вынести Валотке выговор за его высказывания, которые он сделал в июле, что не имеет значения, что некоторые жители Вильнюсского района хотят видеть надписи на их родном польском языке.

"Ну и что с того, что они хотят? Россияне, скажем, хотят русские надписи на Донбассе, они, наверное, не хотят украинские. Это зона оккупации, где произошла жестокая полонизация литовцев, поэтому если обозначить всю территорию польскими надписями, я думаю, что это приведет к бешеному сопротивлению", – сказал тогда Валотка.

После этого мэр Вильнюсского района Роберт Духневич и посол Польши в Литве Константин Радзивилл обратились к министру культуры с просьбой дать оценку заявлениям руководителя языковой инспекции Литвы.

Ранее власти Вильнюсского района отказались снять двуязычные литовско-польские вывески в селах Белиешке и Азулауке по требованию Государственной языковой инспекции и обратились в Комиссию по административным спорам, которая признала приказ ведомства незаконным и необоснованным.

Вильнюсский регион – восточная и юго-восточная часть Литвы с Вильнюсом, которая до 1939 принадлежала Польской Республике. В северо-восточной четверти края проводилась активная полонизация. До сих пор на этих территориях проживает большое количество поляков.

Сообщалось, что Вильнюсский университет разрывает контракт с российским профессором Андреем Десницким, который отрицал, что страны Балтии были оккупированы Советским Союзом.

В июне Генеральная прокуратура Литвы начала досудебное расследование в связи с антисемитскими публикациями депутата Сейма Ремигиюса Жемайтайтиса.