Канада наклала санкції на російські банки, підприємства ВПК і ядерного сектора

Міністерство закордонних справ Канади в середу опублікувало список із 29 юридичних та чотирьох фізичних осіб Росії, проти яких запровадила санкції в межах підтримки України на тлі повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Під санкції потрапили Сергєй Мучкаєв – командир 53-ї зенітної ракетної бригади Збройних сил Росії, чий ЗРК "Бук" використовувався для збиття рейсу МН17, а також причетні до російського військово-промислового комплексу Ніколай Колєсов, Владімір Лєпін і Алексєй Комісаров.

Канада також запровадила санкції проти чотирьох російських банків – "Уралсиб", "Зеніт", Росбанк і Всеросійський банк розвитку регіонів.

У чорному списку опинилися холдинг "Інтеррос", "Северсталь", "дочка" Росатома RUSATOM Overseas і ФГУП "Атомфлот", ПАТ "НВО "Алмаз" та інші організації.

Серед них згадуються й ті, що пов’язані з російською ядерною енергетикою: Троїцький інститут інноваційних і термоядерних досліджень, Всеросійський науково-дослідний інститут експериментальної фізики, Науково-дослідний інститут атомного реактора, Курчатовський інститут.

Як повідомлялось, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час звернення до учасників третього саміту Кримської платформи в середу оголосив про запровадження нових санкцій проти Росії.

У липні Канада оголосила про санкції проти 39 росіян і 25 російських організацій в межах останнього раунду заходів, спрямованих на покарання Москви за вторгнення в Україну.