Канада запроваджує санкції проти причетних до ядерної енергетики в РФ

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час звернення до учасників третього саміту Кримської платформи в середу оголосив про запровадження нових санкцій проти Росії.

Про це передає кореспондент "Європейської правди".

Трюдо підкреслив, що Канада висловлює свою солідарність з Україною та продовжуватиме надавати їй допомогу, як це було від початку повномасштабної агресії Росії в лютому 2022 року.

"Сьогодні Канада оголошує про нові санкції проти чотирьох фізичних і 29 юридичних осіб із Росії, зокрема в ядерній галузі", – сказав він.

Канадський прем’єр додав, що санкції діятимуть доти, доки Росія не виведе війська з усієї української території включно з Кримом.

"Канада продовжуватиме стояти разом з Україною стільки, скільки буде потрібно", – підсумував Трюдо.

Нові санкції уряд Канади поки не публікував, тож невідомо, кого саме вони стосуються.

У липні Канада оголосила про санкції проти 39 росіян і 25 російських організацій в межах останнього раунду заходів, спрямованих на покарання Москви за вторгнення в Україну.

А в серпні Оттава оголосила санкції проти 15 російських фізичних та трьох юридичних осіб через переслідування політичних опонентів і критиків кремлівського режиму.