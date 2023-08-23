Канада наложила санкции на российские банки, предприятия ВПК и ядерного сектора

Министерство иностранных дел Канады в среду опубликовало список из 29 юридических и четырех физических лиц России, против которых ввела санкции в рамках поддержки Украины на фоне полномасштабного российского вторжения.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Под санкции попали Сергей Мучкаев – командир 53-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил России, чей ЗРК "Бук" использовался для сбивания рейса МН17, а также причастные к российскому военно-промышленному комплексу Николай Колесов, Владимир Лепин и Алексей Комиссаров.

Канада также ввела санкции против четырех российских банков – "Уралсиб", "Зенит", Росбанк и Всероссийский банк развития регионов.

В черном списке оказались холдинг "Интеррос", "Северсталь", "дочка" Росатома RUSATOM Overseas и ФГУП "Атомфлот", ПАО "НПО "Алмаз" и другие организации.

Среди них упоминаются и те, что связаны с российской ядерной энергетикой: Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований, Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, Научно-исследовательский институт атомного реактора, Курчатовский институт.

Как сообщалось, премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время обращения к участникам третьего саммита Крымской платформы в среду объявил о введении новых санкций против России.

В июле Канада объявила о санкциях против 39 россиян и 25 российских организаций в рамках последнего раунда мер, направленных на наказание Москвы за вторжение в Украину.