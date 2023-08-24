У ЄС засумнівалися в шансах України звільнити всю територію

Голова комітету ЄС з військових справ генерал Роберт Брігер заявив, що Росія здатна ще тривалий час вести війну в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв'ю газеті Die Welt, передає DW.

За словами австрійського генерала, "залишається під питанням, чи можна відновити повний суверенітет України наявними в розпорядженні засобами".

"Я б також з обережністю поставився до прогнозів прориву українських військ через російські лінії оборони", – додав Брігер.

На його думку, кількість бригад, наявних у розпорядженні Києва для наступу, "невелика". З іншого боку, зазначив він, у Росії "були місяці на те, щоб створити щільні і добре укріплені оборонні лінії".

"Хотілося б, щоб ця війна закінчилася військовим успіхом України, але дати такий прогноз не можна", – переконаний Брігер.

Голова комітету ЄС з військових справ також вважає, що РФ здатна продовжувати воювати в Україні "ще дуже тривалий час".

"До того ж Росія володіє величезною масою зброї і гігантськими потенційними резервами особового складу", – резюмував Брігер.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван відкинув твердження про те, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну нібито зайшло в глухий кут.

Наприкінці минулого тижня видання The Washington Post із посиланням на джерела в американській розвідці повідомило, що в ході контрнаступальних операцій Україна нібито не зможе досягти ключової мети – міста Мелітополь Запорізької області.

На це радник Байдена з нацбезпеки тоді відповів, що ситуація на полі бою в Україні постійно змінюється, і у США вірять у здатність українських сил досягти успіху.