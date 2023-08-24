В ЕС усомнились в шансах Украины освободить всю территорию

Председатель комитета ЕС по военным делам генерал Роберт Бригер заявил, что Россия способна еще длительное время вести войну в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью газете Die Welt, передает DW.

По словам австрийского генерала, "остается под вопросом, можно ли восстановить полный суверенитет Украины имеющимися в распоряжении средствами".

"Я бы также с осторожностью отнесся к прогнозам прорыва украинских войск через российские линии обороны", – добавил Бригер.

По его мнению, количество бригад, имеющихся в распоряжении Киева для наступления, "невелико". С другой стороны, отметил он, у России "были месяцы на то, чтобы создать плотные и хорошо укрепленные оборонительные линии".

"Хотелось бы, чтобы эта война закончилась военным успехом Украины, но дать такой прогноз нельзя", – убежден Бригер.

Председатель комитета ЕС по военным делам также считает, что РФ способна продолжать воевать в Украине "еще очень длительное время".

"К тому же Россия обладает огромной массой оружия и гигантскими потенциальными резервами личного состава", – резюмировал Бригер.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отверг утверждение о том, что полномасштабное вторжение России в Украину якобы зашло в тупик.

В конце прошлой недели издание The Washington Post со ссылкой на источники в американской разведке сообщило, что в ходе контрнаступательных операций Украина якобы не сможет достичь ключевой цели – города Мелитополь Запорожской области.

На это советник Байдена по нацбезопасности тогда ответил, что ситуация на поле боя в Украине постоянно меняется, и в США верят в способность украинских сил достичь успеха.