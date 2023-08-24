Макрон сподівається, що наступ ЗСУ поверне всіх до переговорів

Президент Франції висловив сподівання, що наступ Збройних сил України зробить можливим переговори з Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив в інтерв'ю Le Point.

На думку глави французької держави, український наступ "поверне всіх за стіл переговорів", але уточнив, що "хороші переговори будуть такими, яких хочуть українці".

Макрон також розкритикував президента РФ Владіміра Путіна за те, що той "підживлює світовий безлад, вирішивши більше не поважати міжнародні угоди".

Водночас, відповідаючи на питання, чи "розірвано зв'язок" із кремлівським лідером, президент Франції уточнив, що поговорить з ним, "коли це буде корисним".

Раніше Макрон запевнив, що офіційний Париж продовжує вважати категорично протиправними та не визнає "привласнення" Росією Криму та інших окупованих територій України.

Французькі ЗМІ відзначили, що це одночасно може бути непряма відповідь на слова експрезидента Франції Ніколя Саркозі, який нещодавно назвав перспективи повернення Криму "ілюзорними".