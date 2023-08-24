Макрон надеется, что наступление ВСУ вернет всех к переговорам

Президент Франции выразил надежду, что наступление Вооруженных сил Украины сделает возможным переговоры с Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Эммануэль Макрон заявил в интервью Le Point.

По мнению главы французского государства, украинское наступление "вернет всех за стол переговоров", но уточнил, что "хорошие переговоры будут такими, которых хотят украинцы".

Макрон также раскритиковал президента РФ Владимира Путина за то, что тот "подпитывает мировой беспорядок, решив больше не уважать международные соглашения".

В то же время, отвечая на вопрос, "разорвана ли связь" с кремлевским лидером, президент Франции уточнил, что поговорит с ним, "когда это будет полезным".

Ранее Макрон заверил, что официальный Париж продолжает считать категорически противоправными и не признает "присвоение" Россией Крыма и других оккупированных территорий Украины.

Французские СМИ отметили, что это одновременно может быть косвенный ответ на слова экс-президента Франции Николя Саркози, который недавно назвал перспективы возвращения Крыма "иллюзорными".