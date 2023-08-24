Ексглава Генштабу Британії: За смертю Пригожина, найімовірніше, стоїть Путін

Колишній голова Генштабу Великої Британії, генерал Річард Даннатт вважає, що за смертю ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина, якщо вона підтвердиться, найімовірніше, стоїть президент РФ.

Як передає "Європейська правда", про це він сказав Sky News.

"Я думаю, що, швидше за все, навіть якщо це не було наказано безпосередньо Путіним, це було зроблено кимось, хто знає, чого хотів би Путін, і забезпечив його усунення", – зазначив Даннатт.

"Я думаю, що, зважаючи на баланс ймовірностей, це справа рук Путіна", – додав він.

Лорд Даннатт сказав, що Путін був змушений піти на цей крок, якщо він дійсно був причетний до цього, щоб убезпечити своє становище на чолі російської держави, що похитнулося.

"Путін був ослаблений з того моменту, як Пригожин почав свій нещасливий похід на Москву два місяці тому", – підкреслив він.

Після невдалого заколоту "Вагнера" колишній голова Генштабу Великої Британії Річард Даннатт заявив, що Україна повинна остерігатись можливого нападу на Київ "вагнерівців" на чолі з Євгенієм Пригожиним з боку Білорусі.

Нагадаємо, в середу ввечері російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що у Тверській області розбився літак, серед пасажирів якого був ватажок групи Вагнера Євгеній Пригожин. Повідомляється, що всі 10 людей, які були на борту, загинули, зокрема і заступник Пригожина − Дмитрій Уткін із позивним "Вагнер".

Президент США Джо Байден припустив, що президент РФ Владімір Путін може стояти за катастрофою літака, серед пасажирів яких був вказаний ватажок групи Вагнера Євгеній Пригожин.