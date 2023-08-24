Байден натякнув на можливу причетність Путіна до катастрофи літака Пригожина

Президент США Джо Байден припустив, що президент РФ Владімір Путін може стояти за катастрофою літака, серед пасажирів яких був вказаний ватажок групи Вагнера Євгеній Пригожин.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав CNN.

За словами американського лідера, в Росії "мало що відбувається, за чим не стоїть Путін", але уточнив, що не знає достатньо, щоб знати відповідь.

Байден також нагадав свої слова місячної давнини: мовляв, на місці Пригожина він був би обережнішим із тим, що їсть і на чому їздить.

Також президент США у короткій розмові з журналістами в середу заявив, що поки не має достатньо інформації про ситуацію з ватажком групи Вагнера Євгенієм Пригожиним.

Нагадаємо, в середу ввечері російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що в РФ розбився літак, серед пасажирів якого був ватажок групи Вагнера Євгеній Пригожин. Повідомляється, що всі 10 людей, які були на борту, загинули, зокрема і заступник Пригожина − Дмитрій Уткін із позивним "Вагнер".

Євгеній Пригожин – російський олігарх, відомий як власник групи компаній "Конкорд". Компанії відомі як переможці тендерів на забезпечення харчування державних і військових структур Росії, через що Пригожин отримав неформальне прізвисько "кухар Путіна". "Конкорд" фінансувала діяльність "Агентства інтернет-досліджень".

Пригожин також вважається менеджером і фінансистом ПВК Вагнера, яка проводить або проводила небезпечні і дестабілізуючі операції в зарубіжних країнах, як-то Україна, Сирія, Судан, Лівія і Мозамбік. Відомі й факти участі "вагнерівців" у нинішній повномасштабній війні Росії в Україні.

У червні цього року група Вагнера здійснила невдалу спробу заколоту, після якох Пригожин нібито за домовленістю із самопроголошеним білоруським президентом Александром Лукашенком мав перебувати в Білорусі. Але ватажка "вагнерівців" після цього не раз помічали в Росії та навіть в Африці.