Экс-глава Генштаба Британии: За смертью Пригожина, скорее всего, стоит Путин

Бывший глава Генштаба Великобритании, генерал Ричард Даннатт считает, что за смертью главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, если она подтвердится, скорее всего, стоит президент РФ.

Как передает "Европейская правда", об этом он сказал Sky News.

"Я думаю, что, скорее всего, даже если это не было приказано непосредственно Путиным, это было сделано кем-то, кто знает, чего хотел бы Путин, и обеспечил его устранение", – сказал Даннатт.

"Я думаю, что, учитывая баланс вероятностей, это дело рук Путина", – добавил он.

Лорд Даннатт сказал, что Путин был вынужден пойти на этот шаг, если он действительно был причастен к этому, чтобы обезопасить свое пошатнувшееся положение во главе российского государства.

"Путин был ослаблен с того момента, как Пригожин начал свой злополучный поход на Москву два месяца назад", – отметил он.

После неудачного мятежа "Вагнера" бывший глава Генштаба Великобритании Ричард Даннатт заявил, что Украина должна остерегаться возможного нападения на Киев "вагнеровцев" во главе с Евгением Пригожиным со стороны Беларуси.

Напомним, в среду вечером российские СМИ и Росавиация сообщили, что в Тверской области разбился самолет, среди пассажиров которого был главарь группы Вагнера Евгений Пригожин. Сообщается, что все 10 человек, которые были на борту, погибли, в том числе и заместитель Пригожина – Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".

Президент США Джо Байден предположил, что президент РФ Владимир Путин может стоять за крушением самолета, среди пассажиров которых был указан главарь группы Вагнера Евгений Пригожин.