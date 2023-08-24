Глава МЗС Фінляндії про катастрофу з Пригожиним: Навряд чи це стало для когось сюрпризом

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен прокоментувала катастрофу у Тверській області РФ лайнера, на борту якого міг перебувати засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія Yle.

"Навряд чи подія, що сталася, викличе здивування тут або в Росії", – упевнена Валтонен.

Глава фінського МЗС зазначила, що у випадку загибелі Пригожина йдеться про внутрішні події в Росії. При цьому вона підкреслила, що Фінляндія готова до будь-яких поворотів подій.

Валтонен додала, що у Фінляндії стежать за тим, як смерть Пригожина вплине на сили ПВК у Білорусі та Африці.

Катастрофу літака прокоментував і міністр оборони Антті Хяккянен.

"Методи в Росії стають дедалі жорсткішими як усередині, так і зовні. Поки ще занадто рано говорити про те, які наслідки матиме подія", – зазначив Хяккянен.

За словами Хяккянена, поки що не отримано підтвердження розвідки про те, що саме сталося під час аварії.

Нагадаємо, в середу ввечері російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що у Тверській області розбився літак, серед пасажирів якого був ватажок групи Вагнера Євгеній Пригожин. Повідомляється, що всі 10 людей, які були на борту, загинули, зокрема і заступник Пригожина − Дмитрій Уткін із позивним "Вагнер".

Президент США Джо Байден припустив, що президент РФ Владімір Путін може стояти за катастрофою літака, серед пасажирів яких був вказаний Пригожин.