Глава МИД Финляндии о катастрофе с Пригожиным: Вряд ли это стало для кого-то сюрпризом

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен прокомментировала катастрофу в Тверской области РФ лайнера, на борту которого мог находиться основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания Yle.

"Вряд ли произошедшее событие вызовет удивление здесь или в России", – уверена Валтонен.

Глава финского МИД отметила, что в случае гибели Пригожина речь идет о внутренних событиях в России. При этом она подчеркнула, что Финляндия готова к любым поворотам событий.

Валтонен добавила, что в Финляндии следят за тем, как смерть Пригожина повлияет на силы ЧВК в Беларуси и Африке.

Катастрофу самолета прокомментировал и министр обороны Антти Хяккянен.

"Методы в России становятся все более жесткими как внутри, так и снаружи. Пока еще слишком рано говорить о том, какие последствия будет иметь событие", – отметил Хяккянен.

По словам Хяккянена, пока не получено подтверждение разведки о том, что именно произошло во время аварии.

Напомним, в среду вечером российские СМИ и Росавиация сообщили, что в Тверской области разбился самолет, среди пассажиров которого был главарь группы Вагнера Евгений Пригожин. Сообщается, что все 10 человек, которые были на борту, погибли, в том числе и заместитель Пригожина – Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".

Президент США Джо Байден предположил, что президент РФ Владимир Путин может стоять за крушением самолета, среди пассажиров которых был указан Пригожин.

Бывший глава Генштаба Великобритании, генерал Ричард Даннатт считает, что за смертью Пригожина, если она подтвердится, вероятнее всего, стоит президент РФ.