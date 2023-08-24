Норвезька поліція передасть Україні списану табельну зброю

Поліцейське управління Норвегії ухвалило рішення передати Україні списану табельну зброю поліції після з’ясування політичної та юридичної складової цього питання.

Про це норвезька поліція повідомила в четвер, пише "Європейська правда".

Голова поліцейського управління Норвегії Бенедикт Бьорнланд оголосив, що правоохоронці працюють над тим, "аби табельна зброя, яка використовується поліцією і підлягає заміні, могла бути передана Україні замість того, щоб бути знищеною".

"Політично це питання вже з’ясувалось, але є ще деякі практичні питання, які потрібно насамперед з’ясувати. Йдеться, головним чином, про логістику та безпеку, пов'язану з реалізацією такого передання", – пояснив Бйорнланд.

З цієї причини поліція Норвегії поки не розкриває ані строків, ані обсягу зброї, яку отримає українська сторона.

Відомство лише вказало, що вирішує питання з Міністерством юстиції Норвегії, а також українською стороною.

"Ми ведемо діалог з українською владою про те, чи бажають вони це отримати, але з міркувань безпеки ми не зможемо підтвердити це або надати подальші коментарі, доки не буде здійснене передання", – вказав голова поліції Норвегії.

Після завершення терміну експлуатації норвезькі правоохоронці списують і знищують сотні одиниць обладнання на рік. У червні подібна дискусія велась щодо бронежилетів і касок, і тоді поліція Норвегії вирішила, що їх можна не знищити, а передати Україні через Механізм цивільного захисту ЄС.

Раніше в четвер стало відомо, що уряд Норвегії передасть Україні зенітні ракети для систем протиповітряної оборони IRIS-T.