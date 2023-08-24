Норвежская полиция передаст Украине списанное табельное оружие

Полицейское управление Норвегии приняло решение передать Украине списанное табельное оружие полиции после выяснения политической и юридической составляющей этого вопроса.

Об этом норвежская полиция сообщила в четверг, пишет "Европейская правда".

Глава полицейского управления Норвегии Бенедикт Бьорнланд объявил, что правоохранители работают над тем, "чтобы табельное оружие, которое используется полицией и подлежит замене, могло быть передано Украине вместо того, чтобы быть уничтоженным".

"Политически этот вопрос уже выяснился, но есть еще некоторые практические вопросы, которые нужно прежде всего выяснить. Речь идет, главным образом, о логистике и безопасности, связанной с реализацией такой передачи", – пояснил Бьорнланд.

По этой причине полиция Норвегии пока не раскрывает ни сроков, ни объема оружия, которое получит украинская сторона.

Ведомство лишь указало, что решает вопрос с Министерством юстиции Норвегии, а также украинской стороной.

"Мы ведем диалог с украинскими властями о том, желают ли они это получить, но из соображений безопасности мы не сможем подтвердить это или предоставить дальнейшие комментарии, пока не будет осуществлена передача", – указал глава полиции Норвегии.

После завершения срока эксплуатации норвежские правоохранители списывают и уничтожают сотни единиц оборудования в год. В июне подобная дискуссия велась относительно бронежилетов и касок, и тогда полиция Норвегии решила, что их можно не уничтожить, а передать Украине через Механизм гражданской защиты ЕС.

Ранее в четверг стало известно, что правительство Норвегии передаст Украине зенитные ракеты для систем противовоздушной обороны IRIS-T.