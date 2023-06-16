Норвезька поліція може передати Україні списані бронежилети й каски

Поліція Норвегії допустила можливість безоплатного передання Україні бронежилетів, касок та іншого захисного спорядження, яким більше не користується, замінивши на більш сучасне.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aftenposten.

У норвезькому уряді в п’ятницю повідомили, що Україна звернулась до Норвегії з проханням передати захисне спорядження, "й норвезька поліція тепер дозволила нам пожертвувати бронежилети та інше списане спорядження".

"Це важливе рішення, яке я підтримую, і очікую, що воно буде втілене якнайшвидше", – заявила міністерка юстиції та надзвичайних ситуацій Норвегії Емілі Мель.

За оцінками, які раніше публікували норвезькі ЗМІ, щороку поліція країни списує сотні бронежилетів і касок через завершення терміну придатності, після чого їх знищують.

Тоді як раніше будь-яке використання цього спорядження поліція Норвегії заперечувала, пояснюючи це завершенням заявленого терміну експлуатації, тепер вона змінила думку й дозволила його передання через Механізм цивільного захисту ЄС.

"Інформація про термін експлуатації й опис спорядження буде додана, аби українська влада могла оцінити й вирішити, чи буде вона його використовувати, чи ні", – додали в уряді Норвегії.

Раніше стало відомо, що Норвегія у співпраці з Данією передасть Україні тисячі артилерійських снарядів, а також візьме участь у підготовці українських льотчиків на винищувачах F-16.