Між Україною та Молдовою спростили процедуру перетину кордону для вантажних поїздів
Верховна Рада ратифікувала зміни до угоди між Україною та Молдовою, які спростять перетин кордону для вантажних потягів.
Про це повідомили у Мінінфраструктури України, пише "Європейська правда".
24 серпня український парламент ратифікував внесення змін до міжурядової угоди України та Молдови про діяльність залізничного транспорту.
Як пояснюють у міністерстві, ці зміни дозволять здійснювати транзитні перевезення на дільниці Етулія (Молдова) – Рені (Україна) – Джурджулешти (Молдова) без тридобової зупинки у Рені.
Це стосуватиметься рухомого складу всіх форм власності та вантажів, які прямують зі станцій Республіки Молдова та України або транзитом через їх території в напрямку молдовського Джурджулешти та румунського Галац-Ларга.
Ухвалені зміни також сприятимуть збільшенню пропускної спроможності пунктів пропуску Фрікацей–Етулія та Рені–Джурджулешти.
Зміни готували разом з молдовською стороною близько року.
"Ці зміни дають можливість значно прискорити та збільшити залізничні вантажоперевезення між Україною та Молдовою, а також суттєво підвищити експортний потенціал портів Дунайського кластеру. Разом із цим, ми зосереджуємо зусилля над відновленням та розвитком інфраструктури морських портів Ізмаїл та Рені для розширення номенклатури вантажів", – зазначив віцепрем’єр – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду заявила, що її країна шукає рішення, щоб допомогти Україні з транзитом зерна і врахувати інтереси своїх фермерів.
У січні Україна відновила пасажирське залізничне сполучення з Румунією.