Президентка Молдови розповіла, як буде допомагати з транзитом українського зерна

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що її країна пропонувала допомогу із транзитом українського зерна ще з початку війни, а зараз намагається знайти рішення, яке влаштує місцевих фермерів і допоможе Києву.

Про це вона сказала в інтерв’ю RFI, повідомляє "Європейська правда".

Зараз Санду називає ситуацію з українським зерном "складною темою".

"Ми намагаємося знайти рішення. Відбуваються дискусії з Україною, Румунією та Європейською комісією, щоб побачити, як ми можемо узгодити інтереси молдовських фермерів, але також забезпечити цей транзит зерна з України. Ми зобов'язані допомогти Україні, яка сьогодні забезпечує наш мир", – зазначила президентка Молдови.

За її словами, Молдова намагатиметься знайти найкраще рішення для обох сторін.

Одне з таких рішень, як сказала Санду, – це швидкі інвестиції в транспортну та портову інфраструктуру для збільшення пропускної спроможності на цей період.

"Тому що ми хочемо збільшити наш експорт, ми хочемо розвивати свою інфраструктуру, і ми можемо це зробити, зокрема, за рахунок ресурсів Євросоюзу", – додала вона.

Санду розповіла про проблему фермерів у Молдові, у яких ще до війни в Україні, не було достатньо можливостей для експорту.

"Доводиться констатувати, що залізнична і портова інфраструктура в Республіці Молдова недостатньо розвинені. Зараз, коли з України йдуть ці великі обсяги, ситуація ускладнилася", – зазначила Санду.

Раніше повідомлялося, що США ведуть переговори з Туреччиною, Україною та низкою її сусідів про розширення використання альтернативних експортних маршрутів для українського зерна.

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