Между Украиной и Молдовой упростили процедуру пересечения границы для грузовых поездов

Верховная Рада ратифицировала изменения в соглашение между Украиной и Молдовой, которые упростят пересечение границы для грузовых поездов.

Об этом сообщили в Мининфраструктуры Украины, пишет "Европейская правда".

24 августа украинский парламент ратифицировал внесение изменений в межправительственное соглашение Украины и Молдовы о деятельности железнодорожного транспорта.

Как объясняют в министерстве, эти изменения позволят осуществлять транзитные перевозки на участке Этулия (Молдова) – Рени (Украина) – Джурджулешты (Молдова) без трехсуточной остановки в Рени.

Это будет касаться подвижного состава всех форм собственности и грузов, следующих со станций Республики Молдова и Украины или транзитом через их территории в направлении молдавского Джурджулешты и румынского Галац-Ларга.

Принятые изменения также будут способствовать увеличению пропускной способности пунктов пропуска Фрикацей-Этулия и Рени-Джурджулешты.

Изменения готовили вместе с молдавской стороной около года.

"Эти изменения дают возможность значительно ускорить и увеличить железнодорожные грузоперевозки между Украиной и Молдовой, а также существенно повысить экспортный потенциал портов Дунайского кластера", – отметил вице-премьер – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Вместе с этим, мы сосредотачиваем усилия над восстановлением и развитием инфраструктуры морских портов Измаил и Рени для расширения номенклатуры грузов", – добавил он.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна ищет решение, чтобы помочь Украине с транзитом зерна и учесть интересы своих фермеров.

В январе Украина возобновила пассажирское железнодорожное сообщение с Румынией.