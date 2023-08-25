Трамп вийшов під заставу, ставши першим експрезидентом з фото під арештом
П'ятниця, 25 серпня 2023, 07:43
Колишній президент США Дональд Трамп пройшов процедуру арешту у в'язниці округу Фултон в Атланті за більш ніж десятком звинувачень, пов'язаних з його спробами змінити результати виборів 2020 року в штаті Джорджія.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.
Процес затримання завершили трохи більше ніж за 20 хвилин, оскільки колишній президент і його адвокати домовилися про підписку про невиїзд до того, як він здався владі.
Трампа ненадовго помістили у в'язницю, де обшукали, сфотографували та взяли відбитки пальців, після чого відпустили під заставу в розмірі $200 тисяч. Він став першим колишнім президентом з фотографією під арештом.
Інші умови звільнення серед інших передбачають відмову від використання соцмереж для цькування співвідповідачів і свідків у справі.
У розмові з журналістами експрезидент сказав, що "не зробив нічого поганого", а кримінальну справу проти себе назвав "пародією на правосуддя". Після від'їзду з Атланти Трамп розмістив фото з в'язниці в соцмережах.
https://t.co/MlIKklPSJT pic.twitter.com/Mcbf2xozsY— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 25, 2023
Раніше повідомлялося, що адвокати експрезидента досягли домовленостей з окружним прокурором округу Фултон щодо застави.
Трамп наразі є фігурантом чотирьох кримінальних справ: двох федеральних, пов'язаних із неналежним поводженням із секретними документами й штурмом Капітолія в січні 2021 року; у штаті Нью-Йорк – через виплату грошей колишній порноакторці в порушення правил фінансування політичної кампанії; та у штаті Джорджія – за підозрою у створенні "злочинної організації" для втручання у вибори-2020.
Експрезидент не визнав своєї провини у жодній справі. Водночас близько половини виборців-республіканців стверджують, що не проголосували б за Трампа, якби суд визнав його винним.
Детальніше про останню справу щодо Трампа читайте в матеріалі "ЄвроПравди".