CNN: Трамп планує з'явитися до в'язниці у зв'язку з пред'явленим йому звинуваченням

Колишній президент Дональд Трамп заявив, що в четвер він здасться владі штату Джорджія для пред'явлення звинувачень у справі про втручання у вибори 2020 року.

Про це, як пише "Європейська правда", експрезидент написав у соцмережі Truth Social, повідомляє CNN.

"Ви можете у це повірити? У четвер я поїду в Атланту, штат Джорджія, щоб мене заарештували", – написав Трамп через кілька годин після того, як йому призначили заставу в розмірі 200 тисяч доларів.

Також повідомляється, що його адвокати досягли домовленностей з окружним прокурором округу Фултон щодо застави.

Зазначають, що умови звільнення під заставу включають заборону на залякування свідків і перешкоджання правосуддю.

"Перераховане вище включає, зокрема, повідомлення в соцмережах або репости повідомлень, зроблених іншою особою в соцмережах", – ідеться в ухвалі за підписом суддею Вищого суду округу Фултон Скоттом Макафі.

Трамп наразі є фігурантом чотирьох кримінальних справ: двох федеральних, пов'язаних із неналежним поводженням із секретними документами й штурмом Капітолія в січні 2021 року; у штаті Нью-Йорк – через виплату грошей колишній порноакторці в порушення правил фінансування політичної кампанії; та у штаті Джорджія – за підозрою у створенні "злочинної організації" для втручання у вибори-2020.

Експрезидент не визнав своєї провини у жодній справі. Водночас близько половини виборців-республіканців стверджують, що не проголосували б за Трампа, якби суд визнав його винним.

Детальніше про останню справу щодо Трампа читайте в матеріалі "ЄвроПравди".