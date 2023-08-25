Трамп вышел под залог, став первым экс-президентом с фото под арестом
Пятница, 25 августа 2023, 07:43
Бывший президент США Дональд Трамп прошел процедуру ареста в тюрьме округа Фултон в Атланте по более чем десятку обвинений, связанных с его попытками изменить результаты выборов 2020 года в штате Джорджия.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.
Процесс задержания завершили чуть более чем за 20 минут, поскольку бывший президент и его адвокаты договорились о подписке о невыезде до того, как он сдался властям.
Трампа ненадолго поместили в тюрьму, где обыскали, сфотографировали и взяли отпечатки пальцев, после чего отпустили под залог в размере $200 тысяч. Он стал первым бывшим президентом с фотографией под арестом.
Другие условия освобождения среди прочих предусматривают отказ от использования соцсетей для травли соответчиков и свидетелей по делу.
В разговоре с журналистами экс-президент сказал, что "не сделал ничего плохого", а уголовное дело против себя назвал "пародией на правосудие". После отъезда из Атланты Трамп разместил фото из тюрьмы в соцсетях.
Ранее сообщалось, что адвокаты экс-президента достигли договоренностей с окружным прокурором округа Фултон относительно залога.
https://t.co/MlIKklPSJT pic.twitter.com/Mcbf2xozsY— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 25, 2023
Трамп в настоящее время является фигурантом четырех уголовных дел: двух федеральных, связанных с ненадлежащим обращением с секретными документами и штурмом Капитолия в январе 2021 года; в штате Нью-Йорк – из-за выплаты денег бывшей порноактрисе в нарушение правил финансирования политической кампании; и в штате Джорджия – по подозрению в создании "преступной организации" для вмешательства в выборы-2020.
Экс-президент не признал своей вины ни по одному делу. В то же время около половины избирателей-республиканцев утверждают, что не проголосовали бы за Трампа, если бы суд признал его виновным.
Подробнее о последнем деле в отношении Трампа читайте в материале "ЕвроПравды".