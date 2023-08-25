Трамп вышел под залог, став первым экс-президентом с фото под арестом

Бывший президент США Дональд Трамп прошел процедуру ареста в тюрьме округа Фултон в Атланте по более чем десятку обвинений, связанных с его попытками изменить результаты выборов 2020 года в штате Джорджия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

Процесс задержания завершили чуть более чем за 20 минут, поскольку бывший президент и его адвокаты договорились о подписке о невыезде до того, как он сдался властям.

Трампа ненадолго поместили в тюрьму, где обыскали, сфотографировали и взяли отпечатки пальцев, после чего отпустили под залог в размере $200 тысяч. Он стал первым бывшим президентом с фотографией под арестом.

Другие условия освобождения среди прочих предусматривают отказ от использования соцсетей для травли соответчиков и свидетелей по делу.

В разговоре с журналистами экс-президент сказал, что "не сделал ничего плохого", а уголовное дело против себя назвал "пародией на правосудие". После отъезда из Атланты Трамп разместил фото из тюрьмы в соцсетях.

Ранее сообщалось, что адвокаты экс-президента достигли договоренностей с окружным прокурором округа Фултон относительно залога.

Трамп в настоящее время является фигурантом четырех уголовных дел: двух федеральных, связанных с ненадлежащим обращением с секретными документами и штурмом Капитолия в январе 2021 года; в штате Нью-Йорк – из-за выплаты денег бывшей порноактрисе в нарушение правил финансирования политической кампании; и в штате Джорджия – по подозрению в создании "преступной организации" для вмешательства в выборы-2020.

Экс-президент не признал своей вины ни по одному делу. В то же время около половины избирателей-республиканцев утверждают, что не проголосовали бы за Трампа, если бы суд признал его виновным.

Подробнее о последнем деле в отношении Трампа читайте в материале "ЕвроПравды".