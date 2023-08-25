У Нідерландах ще не вирішили, чи оновлять радари F-16 до їхньої передачі в Україну

Фахівці та військові Нідерландів разом з американцями ще вивчають можливість оновлення радарів винищувачів F-16 до їхньої передачі Україні.

Про це міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен сказала в інтерв'ю "Європейській правді".

"Це дуже технічне питання. Ми справді використовуємо ці F-16 вже дуже давно, але ми їх вже оновлювали для себе", – сказала вона, коментуючи можливість модернізації літаків перед їхнім відправленням в Україну.

"Справді, у сімействах F-16 є багато різних типів чи стандартів літаків. Але ви ж знаєте Нідерланди і розумієте, що ми дуже ретельно ставимось до цих речей і завжди робимо необхідну модернізацію. Тож ми забезпечимо вас найкращим з можливого", – зазначила Оллонгрен.

Міністерка також прокоментувала можливість оновлення радарів на F-16.

"Наші технічні фахівці і наші військові вивчають це питання разом з американцями, щоб переконатися, що коли ми зможемо передати літаки, ви отримаєте те, на чому ви навчалися і те, що ви зможете використовувати у бойових умовах", – сказала Оллонгрен.

Як повідомлялося, Кайса Оллонгрен вважає реалістичним терміном передачу Україні винищувачів F-16 за шість-вісім місяців, адже перед цим мають бути виконані кілька передумов.

Нідерланди передадуть Збройним силам України всі свої винищувачі F-16, за винятком кількох літаків, які будуть використовуватися для підготовки українських пілотів.

Детальніше дивіться у відео Умови для F-16, дозвіл бити по Криму, де готуватимуть пілотів. Інтерв’ю Міноборони Нідерландів