В Нидерландах еще не решили, обновят ли радары F-16 до их передачи в Украину

Специалисты и военные Нидерландов вместе с американцами еще изучают возможность обновления радаров истребителей F-16 до их передачи Украине.

Об этом министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сказала в интервью "Европейской правде".

"Это очень технический вопрос. Мы действительно используем эти F-16 уже очень давно, но мы их уже обновляли для себя", – сказала она, комментируя возможность модернизации самолетов перед их отправкой в Украину.

"Действительно, в семействах F-16 есть много разных типов или стандартов самолетов. Но вы же знаете Нидерланды и понимаете, что мы очень тщательно относимся к этим вещам и всегда делаем необходимую модернизацию. Поэтому мы обеспечим вас лучшим из возможного", – отметила Оллонгрен.

Министр также прокомментировала возможность обновления радаров на F-16.

"Наши технические специалисты и наши военные изучают этот вопрос вместе с американцами, чтобы убедиться, что когда мы сможем передать самолеты, вы получите то, на чем вы учились и то, что вы сможете использовать в боевых условиях", – сказала Оллонгрен.

Как сообщалось, Кайса Оллонгрен считает реалистичным сроком передачу Украине истребителей F-16 за шесть-восемь месяцев, ведь перед этим должны быть выполнены несколько предпосылок.

Нидерланды передадут Вооруженным силам Украины все свои истребители F-16, за исключением нескольких самолетов, которые будут использоваться для подготовки украинских пилотов.

Подробнее смотрите в видео Условия для F-16, разрешение бить по Крыму, где будут готовить пилотов. Интервью Минобороны Нидерландов.