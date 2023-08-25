У парламенті Британії вважають, що після смерті Пригожина Путіну лишились "лічені дні"

Голова британського парламентського комітету з питань оборони Тобіас Еллвуд вважає, що після смерті ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина президенту РФ Владіміру Путіну залишилось "недовго ряст топтати".

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Sky News, передає "Європейська правда".

Еллвуд заявив, що не згоден з оцінкою деяких аналітиків про те, що зі смертю Пригожина "головна загроза для Путіна зникла" і російський президент може стати сильнішим.

Він запропонував іншу точку зору: що "усунення інодумців у таких масштабах, як зараз робить Путін", свідчить про те, що його довіра до найближчого оточення зникла.

Путін зараз керує через страх, а не через лояльність, і, що дуже важливо, російські олігархи та еліта більше не бачать в ньому надійного гаранта свого статусу, вважає депутат.

"Можливо, Пригожин і мертвий, але шкоди завдано, тому що він підняв завісу над тим, наскільки погано йшло вторгнення Путіна в Україну", – сказав Еллвуд.

На його думку, Путін глибоко принижений на багатьох фронтах: група Вагнера була "дуже грізним підрозділом" в Україні і одним з небагатьох компетентних російських бойових підрозділів, і тепер цього немає.

Еллвуд сказав, що погляд на російську історію говорить про те, що може статися далі: "Коли російський лідер втрачає популярність серед еліт, російська історія демонструє, що слабкість швидко і безжально використовується".

"І я підозрюю, що його замінять, можливо, не в короткостроковій перспективі, але, безумовно, м'яч вже запущений. Я підозрюю, що Путіну залишились лічені дні", – зазначив він.

Як повідомлялося, британська розвідка вважає, що загибель ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина матиме глибоко дестабілізуючий вплив на групу.

На думку ж прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, після смерті Євгенія Пригожина контроль над ПВК "Вагнер" перейде безпосередньо до Кремля і це робить її потенційно небезпечнішою.