Прем’єр Польщі боїться, що після смерті Пригожина група Вагнера стане небезпечнішою

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що після смерті Євгенія Пригожина контроль над ПВК "Вагнер" перейде безпосередньо до Кремля і це робить її потенційно небезпечнішою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Onet.

"Я не буду коментувати, збіг це чи ні", – заявив Моравецький, маючи на увазі авіакатастрофу, в якій, за повідомленнями, загинув Пригожин.

"Думаю, поляки здатні відповісти на це самі. Кураторство над групою Вагнера переходить безпосередньо до президента Путіна. Нехай кожен тепер сам для себе відповість, чи є група Вагнера, яка дислокується в Білорусі, більшою чи меншою загрозою", – додав він.

Моравецький також заявив, що, безумовно, під наглядом Путіна група Вагнера буде ще більше використовуватися для провокацій, шантажу, нападів і "всіляких рухів у підриві політики безпеки".

Як повідомлялося, в ЄС не мають можливості перевірити інформацію про авіакатастрофу літака ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина в РФ і не хочуть спекулювати щодо наслідків цієї події.

Нагадаємо, в середу ввечері російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що у Тверській області розбився літак, серед пасажирів якого був ватажок групи Вагнера Євгеній Пригожин. Повідомляється, що всі 10 людей, які були на борту, загинули, зокрема і заступник Пригожина − Дмитрій Уткін із позивним "Вагнер".

У Парижі заявили, що не поспішають з висновками про обставини авіакатастрофи літака з Пригожиним, а глава МЗС Німеччини також закликала не квапитися з висновками і впевненістю, що очільник "вагнерівців" справді загинув.