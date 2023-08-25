В парламенте Британии считают, что после смерти Пригожина Путину остались "считанные дни"

Глава британского парламентского комитета по вопросам обороны Тобиас Эллвуд считает, что после смерти главаря ЧВК "Вагнер" дни президента РФ Владимира Путина "очень сильно сочтены".

Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News, передает "Европейская правда".

Тобиас Эллвуд заявил, что не согласен с оценкой некоторых аналитиков о том, что со смертью Евгения Пригожина "главная угроза для Путина исчезла" и российский президент может стать сильнее.

Он предложил другую точку зрения: что "устранение инакомыслящих в таких масштабах, как сейчас делает Путин", свидетельствует о том, что его доверие к ближайшему окружению исчезло.

Путин сейчас руководит через страх, а не через лояльность, и, что очень важно, российские олигархи и элита больше не видят в нем надежного гаранта своего статуса, считает депутат.

"Возможно, Пригожин и мертв, но ущерб нанесен, потому что он приподнял завесу над тем, насколько плохо шло вторжение Путина в Украину", – сказал Эллвуд.

По его мнению, Путин глубоко унижен на многих фронтах: группа Вагнера была "очень грозным подразделением" в Украине и одним из немногих компетентных российских боевых подразделений, и теперь этого нет.

Эллвуд сказал, что взгляд на российскую историю говорит о том, что может произойти дальше: "Когда российский лидер теряет популярность среди элит, российская история демонстрирует, что слабость быстро и безжалостно используется".

"И я подозреваю, что его заменят, возможно, не в краткосрочной перспективе, но, безусловно, мяч уже в игре. Я подозреваю, что дни Путина очень сильно сочтены", – отметил он.

Как сообщалось, британская разведка считает, что гибель главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина окажет глубоко дестабилизирующее влияние на группу.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий полагает, что после смерти Евгения Пригожина контроль над ЧВК "Вагнер" перейдет непосредственно к Кремлю и это делает ее потенциально более опасной.