У Польщі поширили фейк про "бійку поляків із українцями", які примушували казати "Слава Україні"

Польські правоохоронці в суботу спростували причетність громадян України до інциденту у Варшаві напередодні, під час якого нібито сталась бійка через небажання поляків говорити "Слава Україні".

Про це пише "Європейська правда".

Одним із першоджерел інформації про бійку між "українцями та поляками" на набережній у Варшаві став акаунт Gazeta Stonoga, пов’язаний із викривачем і фігурантом низки кримінальних проваджень Збігнєвом Стоногою.

У повідомленні стверджується, що в ніч проти п’ятниці "група молодих людей, які називали себе молодими українцями", вирішила "поглумитись над групою польських юнаків" і начебто вимагала, аби поляки по черзі вигукували "Слава Україні".

"Поляки відмовилися, стверджуючи, що вони поляки і не будуть вигукувати ці тексти. Тоді їх почали бити і штовхати ногами. Вісім з них отримали численні травми, а одна (студентка-психологиня) перебуває в лікарні", – йдеться в дописі, де заявляється, що нападників "відпустили".

Dzisiejszej nocy ok godz.00:57 do ośmio osobowej grupy polskiej młodzieży bawiącej się na bulwarach wiślanych (19-22 lata) podeszła grupa 12 osób podających się za Ukraińców.

Zażądali od biesiadników aby kolejno ustawiali się i wykrzykiwali hasło "slava Ukrainie". Polacy odmówili… pic.twitter.com/pnW4t2Pl2K — Gazeta Stonoga (@GazetaStonoga) August 25, 2023

У деяких ЗМІ, які пізніше повідомляли про новину, нападники вже стали "українцями", а не "групою, що називала себе українцями".

З офіційними роз’ясненнями в суботу виступила поліція Варшави. Там пояснили, що на Віслинському бульварі справді сталась сутичка, й правоохоронці прибули на місце через кілька хвилин після виклику.

"Загалом було допитано 13 осіб, у тому числі громадян Грузії, які були ідентифіковані як агресори. Громадян України серед опитаних не було. На місці події також була присутня карета швидкої допомоги, медична допомога нікому не знадобилася", – кажуть там.

Stanowisko Komendy Stołecznej Policji dotyczące zdarzenia na Bulwarach Wiślanych w nocy z 24 na 25 sierpnia br. pic.twitter.com/p4pdHn3Deq — Policja Warszawa (@Policja_KSP) August 26, 2023

А уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин вважає, що цей випадок "використовується в операції з дестабілізації внутрішньої ситуації в Польщі та підбурювання поляків".

"Це спосіб дій, який відповідає операціям Росії проти Польщі", – підкреслив Жарин.

Sprawa jest wykorzystywana do operacji destabilizowania syt. wewnętrznej w PL i podburzania Polaków.



To sposób działania, który koresponduje z operacjami Rosji przeciwko RP.

2/2 — Stanisław Żaryn (@StZaryn) August 26, 2023

Як повідомлялось, американська розвідка вважає, що російська Федеральна служба безпеки веде системну кампанію для того, щоб нав’язувати кремлівські наративи лідерам думки в країнах Заходу, аби вони починали неусвідомлено поширювати їх далі.