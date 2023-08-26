ЗМІ: США виявили "операції впливу" РФ для поширення пропаганди через лідерів думки на Заході
Американська розвідка вважає, що російська Федеральна служба безпеки веде системну кампанію для того, щоб нав’язувати кремлівські наративи лідерам думки в країнах Заходу, аби вони починали неусвідомлено поширювати їх далі.
Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".
Згідно з новими розсекреченими даними американської розвідки, ФСБ має системну програму для "відмивання" прокремлівської пропаганди і поширення цих наративів у громадській думці на Заході через приватні відносини між агентами своєї розвідки і "цілями" цієї спецоперації – людьми із США та інших країн Заходу.
"Ці операції впливу продумані зумисно у малих масштабах. Загальна мета у тому, щоби поширення певних ідей особами із США чи інших західних країн виглядало природно… Вони будуються передусім на особистих відносинах. Вони (російські агенти – Ред.) входять у довіру і використовують її для того, щоб просувати потрібний ФСБ порядок денний", – прокоментував на умовах анонімності посадовець США, знайомий з матеріалами.
Іноді такі кампанії виявлялися ефективними для того, щоб російські наративи опинилися у західній пресі. Як один з прикладів, співрозмовник наводить заяви в ООН представника російської громадської організації, який звинувачував сирійські "Білі шоломи" у нібито причетності до чорного ринку людський органів та фальсифікації хімічних атак сирійського диктатора Башара аль Асада. Ці заяви врешті опинилися в ефірі ультраправого американського телеканалу OANN.
Також наводять приклад Андрія Степаненка, який у 2014 році створив медіапроєкт, щоб привозити на схід України західних журналістів, аби вони "побачили правду". Реально за проєктом стояла ФСБ.
Згадують і Наталію Бурлінову, очільниці однієї з російських недержавних організацій, яка часто координувала профінансовані ФСБ операції впливу на громадську думку на заході. Серед іншого, вона була учасницею багатьох подій в аналітичних центрах та університетах у США. Бурлінова вже під санкціями США і їй висунули звинувачення у змові з ФСБ, щоб діяти як агент Росії у США.
Співрозмовник CNN каже, що часто лідери думок, яких російська розвідка використовує у таких цілях, не підозрюють, що їм ці наративи цілеспрямовано нав’язали.
У розвідці вважають, що схожим чином ФСБ послуговується агентами всередині Росії для того, щоб підкріплювати наративи, які розганяються пропагандистськими медіа. Наприклад, у координації з ФСБ російський активіст організував акції протесту під західними посольствами у Москві проти "підтримки українських нацистів", звинувачуюючи Захід у "смертях дітей на Донбасі", а те, що це ініціатива провладної структури, таким чином приховали.
Як повідомлялося, у болгарських онлайн-ЗМІ в другому кварталі 2023 року помітили втричі більше російської пропаганди, порівняно з аналогічним періодом минулого року.
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