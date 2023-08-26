В Польше распространили фейк о "драке поляков с украинцами", которые заставляли говорить "Слава Украине"

Польские правоохранители в субботу опровергли причастность граждан Украины к инциденту в Варшаве накануне, во время которого якобы произошла драка из-за нежелания поляков говорить "Слава Украине".

Об этом пишет "Европейская правда".

Одним из первоисточников информации о драке между "украинцами и поляками" на набережной в Варшаве стал аккаунт Gazeta Stonoga, связанный с обличителем и фигурантом ряда уголовных производств Збигневом Стоногой.

В сообщении утверждается, что в ночь на пятницу "группа молодых людей, которые называли себя молодыми украинцами", решила "надругаться над группой польских юношей" и якобы требовала, чтобы поляки по очереди выкрикивали "Слава Украине".

"Поляки отказались, утверждая, что они поляки и не будут выкрикивать эти тексты. Тогда их начали бить и толкать ногами. Восемь из них получили многочисленные травмы, а один (студент-психолог) находится в больнице", – говорится в заметке, где заявляется, что нападавших "отпустили".

Dzisiejszej nocy ok godz.00:57 do ośmio osobowej grupy polskiej młodzieży bawiącej się na bulwarach wiślanych (19-22 lata) podeszła grupa 12 osób podających się za Ukraińców.

Zażądali od biesiadników aby kolejno ustawiali się i wykrzykiwali hasło "slava Ukrainie". Polacy odmówili… pic.twitter.com/pnW4t2Pl2K — Gazeta Stonoga (@GazetaStonoga) August 25, 2023

В некоторых СМИ, которые позже сообщали о новости, нападавшие уже стали "украинцами", а не "группой, называвшей себя украинцами".

С официальными разъяснениями в субботу выступила полиция Варшавы. Там объяснили, что на Вислинском бульваре действительно произошла стычка, и правоохранители прибыли на место через несколько минут после вызова.

"Всего было допрошено 13 человек, в том числе граждан Грузии, которые были идентифицированы как агрессоры. Граждан Украины среди опрошенных не было. На месте происшествия также присутствовала карета скорой помощи, медицинская помощь никому не понадобилась", – говорят там.

Stanowisko Komendy Stołecznej Policji dotyczące zdarzenia na Bulwarach Wiślanych w nocy z 24 na 25 sierpnia br. pic.twitter.com/p4pdHn3Deq — Policja Warszawa (@Policja_KSP) August 26, 2023

А уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин считает, что этот случай "используется в операции по дестабилизации внутренней ситуации в Польше и подстрекательству поляков".

"Это способ действий, который соответствует операциям России против Польши", – подчеркнул Жарин.

Sprawa jest wykorzystywana do operacji destabilizowania syt. wewnętrznej w PL i podburzania Polaków.



To sposób działania, który koresponduje z operacjami Rosji przeciwko RP.

2/2 — Stanisław Żaryn (@StZaryn) August 26, 2023

Как сообщалось, американская разведка считает, что российская Федеральная служба безопасности ведет системную кампанию для того, чтобы навязывать кремлевские нарративы лидерам мнения в странах Запада, чтобы они начинали неосознанно распространять их дальше.