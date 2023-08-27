Командувач армії Литви: Напружена безпекова ситуація зберігається попри смерть Пригожина

Командувач Литовською армією, генерал Вальдемарас Рупшис сказав, що, незважаючи на смерть ватажка групи Вагнера Євгенія Пригожина, безпекова ситуація в Європі залишається напруженою.

Заяву литовського генерала наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

"Ситуація з безпекою в Європі і в нашому регіоні залишається напруженою через війну в Україні. В Україні триває інтенсивна війна, видно, що вона затягнеться", – зазначив він.

За словами Рупшиса, незважаючи на напружену ситуацію, Литва повинна продовжувати розвивати свої потужності і бути готовою до стримування Росії.

"Становище з безпекою насправді напружене, але ми повинні дивитися, що буде далі, повинні дивитися на перспективу, на розвиток наших потужностей, як відновити потужності і бути готовими до стримування Росії, а в разі потреби і до оборони", – додав він.

У середу ввечері російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що в РФ розбився літак, серед пасажирів якого був ватажок групи Вагнера Євгеній Пригожин. Повідомляється, що всі 10 людей, які були на борту, загинули, зокрема і заступник Пригожина − Дмитрій Уткін із позивним "Вагнер".

Нагадаємо, британська розвідка припускає, що смерть Пригожина матиме глибоко дестабілізуючий вплив на групу Вагнера.