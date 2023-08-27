Командующий армией Литвы: Напряженная ситуация с безопасностью сохраняется, несмотря на смерть Пригожина

Командующий Литовской армией, генерал Вальдемарас Рупшис сказал, что, несмотря на смерть главаря группы Вагнера Евгения Пригожина, ситуация с безопасностью в Европе остается напряженной.

Заявление литовского генерала приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

"Ситуация с безопасностью в Европе и в нашем регионе остается напряженной из-за войны в Украине. В Украине продолжается интенсивная война, видно, что она затянется", – отметил он.

По словам Рупшиса, несмотря на напряженную ситуацию, Литва должна продолжать развивать свои мощности и быть готовой к сдерживанию России.

"Положение с безопасностью на самом деле напряженное, но мы должны смотреть, что будет дальше, должны смотреть на перспективу, на развитие наших мощностей, как восстановить мощности и быть готовыми к сдерживанию России, а в случае необходимости и к обороне", – добавил он.

В среду вечером российские СМИ и Росавиация сообщили, что в РФ разбился самолет, среди пассажиров которого был главарь группы Вагнера Евгений Пригожин. Сообщается, что все 10 человек, которые были на борту, погибли, в том числе и заместитель Пригожина – Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".

Британская разведка считает, что гибель главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина окажет глубоко дестабилизирующее влияние на группу.