Топ-генерал ЄС допустив, що після війни західні військові зможуть навчати українських в Україні

Найвищий військовий посадовець на рівні ЄС, генерал Роберт Брігер допускає, що після завершення війни навчальні місії європейських військових для українців зможуть відбуватися в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить німецьке Welt.

Австрійський генерал Роберт Брігер, який очолює Військовий комітет ЄС, допустив, що після завершення війни навчання для українських військових від західних союзників можуть проходити і на території України.

"Я легко можу уявити, що існуюча навчальна місія ЄС для українських військових буде розширена за межі запланованого 2-річного періоду", – зазначив Брігер.

Генерал зазначив також, що із завершенням гарячої фази війни Україні потрібно буде проводити масштабне розмінування і працювати над посиленням армії, і можливо було б доречно, щоб військові з країн ЄС "допомогли Україні у розмінуванні, розбудові сучасної культури в армії, навчанні з новітнім озброєнням і освоєнням сучасних стратегій національної оборони". За його словами, це "реалістична можливість".

У рамках навчальної місії ЄС для українських військових з листопада 2022 року пройшли навчання близько 30 тисяч українців.

"Ми досягнемо нашої цілі щодо навчання цього року 30 тисяч українських військових. Це удвічі більше, ніж початково планувалося", – зазначив генерал.

За його словами, навчальні модулі запропонували 17 країн-членів, а провідну роль у навчальній місії відіграють Німеччина та Польща.

Військовий комітет ЄС є найвищим військовим органом союзу, до його складу входять начальники штабів збройних сил усіх 27 країн-членів.

Нагадаємо, одночасно у Британії триває так звана операція Interflex – навчання для українських військових від 10 країн-союзниць.

Серед іншого, за останні місяці провели спеціалізовані навчання для українських морпіхів: їх вчили проводити операції на малих човнах із рейдами на берег.