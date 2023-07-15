Вишкіл у Британії пройшли вже 18 тисяч українських піхотинців

За час дії у Британії програми базової підготовки для українських військових через неї пройшли вже 18 тисяч осіб.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Британії, пише "Європейська правда".

Міноборони 15 липня опублікувало відеоролик з кадрами навчання.

🎥 Op Interflex, the UK-led infantry training of Ukrainian volunteers, has so far trained 18,000 recruits.



Launched on 26 June 2022, Op Interflex teaches Ukrainians how to survive and be lethal in their fight against the illegal invasion of their homeland.



🇺🇦#StandWithUkraine pic.twitter.com/jXWrw0jXrE — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 15, 2023

"Через Операцію Interflex, піхотинський вишкіл для українських добровольців під керівництвом Британії, пройшло вже 18 тисяч рекрутів… Op Interflex навчає українців виживати і нищити противника у боротьбі з протиправним вторгненням у їхню рідну країну", – зазначає Міноборони Британії.

Як нагадують, Op Interflex діє з кінця червня 2022 року.

Нагадаємо, під час саміту НАТО у Вільнюсі Лондон оголосив про надання Україні ще тисячі додаткових пострілів до танків Challenger 2 та понад 70 одиниць техніки для ведення бою і логістики, а також кошти та організаційну підтримку для створення центру реабілітації для поранених військових.

Також країни "Групи семи", серед яких і Британія, на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідер узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки".