Вишкіл у Британії пройшли вже 18 тисяч українських піхотинців

За час дії у Британії програми базової підготовки для українських військових через неї пройшли вже 18 тисяч осіб.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Британії, пише "Європейська правда".

Міноборони 15 липня опублікувало відеоролик з кадрами навчання.

🎥 Op Interflex, the UK-led infantry training of Ukrainian volunteers, has so far trained 18,000 recruits.



Launched on 26 June 2022, Op Interflex teaches Ukrainians how to survive and be lethal in their fight against the illegal invasion of their homeland.



🇺🇦#StandWithUkraine pic.twitter.com/jXWrw0jXrE