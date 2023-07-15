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Вишкіл у Британії пройшли вже 18 тисяч українських піхотинців

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Субота, 15 липня 2023, 17:14

За час дії у Британії програми базової підготовки для українських військових через неї пройшли вже 18 тисяч осіб.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Британії, пише "Європейська правда".

Міноборони 15 липня опублікувало відеоролик з кадрами навчання. 

"Через Операцію Interflex, піхотинський вишкіл для українських добровольців під керівництвом Британії, пройшло вже 18 тисяч рекрутів… Op Interflex навчає українців виживати і нищити противника у боротьбі з протиправним вторгненням у їхню рідну країну", – зазначає Міноборони Британії.

Як нагадують, Op Interflex діє з кінця червня 2022 року. 

Нагадаємо, під час саміту НАТО у Вільнюсі Лондон оголосив про надання Україні ще тисячі додаткових пострілів до танків Challenger 2 та понад 70 одиниць техніки для ведення бою і логістики, а також кошти та організаційну підтримку для створення центру реабілітації для поранених військових. 

Також країни "Групи семи", серед яких і Британія, на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідер узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки".

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