Топ-генерал ЕС допустил, что после войны западные военные смогут обучать украинских в Украине

Высший военный чиновник на уровне ЕС, генерал Роберт Бригер допускает, что после завершения войны учебные миссии европейских военных для украинцев смогут происходить в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит немецкое Welt.

Австрийский генерал Роберт Бригер, который возглавляет Военный комитет ЕС, допустил, что после завершения войны обучение для украинских военных от западных союзников могут проходить и на территории Украины.

"Я легко могу представить, что существующая учебная миссия ЕС для украинских военных будет расширена за пределы запланированного двухлетнего периода", – отметил Бригер.

Генерал отметил также, что с завершением горячей фазы войны Украине нужно будет проводить масштабное разминирование и работать над усилением армии, и возможно было бы уместно, чтобы военные из стран ЕС "помогли Украине в разминировании, развитии современной культуры в армии, обучении с новейшим вооружением и освоением современных стратегий национальной обороны". По его словам, это "реалистичная возможность".

В рамках учебной миссии ЕС для украинских военных с ноября 2022 года прошли обучение около 30 тысяч украинцев.

"Мы достигнем нашей цели по обучению в этом году 30 тысяч украинских военных. Это вдвое больше, чем изначально планировалось", – отметил генерал.

По его словам, учебные модули предложили 17 стран-членов, а ведущую роль в учебной миссии играют Германия и Польша.

Военный комитет ЕС является высшим военным органом Евросоюза, в его состав входят начальники штабов вооруженных сил всех 27 стран-членов.

Напомним, одновременно в Британии продолжается так называемая операция Interflex – обучение для украинских военных от 10 стран-союзниц.

Среди прочего, за последние месяцы провели специализированные учения для украинских морпехов: их учили проводить операции на малых лодках с рейдами на берег.