Польща і країни Балтії погодили умови для закриття кордону з Білоруссю

Польща, Латвія, Литва та Естонія погодилися закрити кордон з Білоруссю у разі виникнення "критичного інциденту".

Про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський за підсумками зустрічі зі своїми колегами з країн Балтії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

За словами глави польського МВС, влада чотирьох країн очікує можливих інцидентів, в тому числі і збройного характеру, через присутність найманців групи Вагнера у Білорусі.

"Якщо станеться критичний інцидент, незалежно від того, на якому кордоні це буде, ми застосуємо негайні заходи у відповідь. Всі прикордонні переходи, які наразі відкриті – як пасажирські, так і вантажні – будуть закриті", – наголосив Камінський.

Він зазначив, що смерть ватажків групи Вагнера Євгенія Пригожина і Дмитрія Уткіна "не змінює фактичної ситуації в Білорусі".

Міністр підкреслив, що "група Вагнера повинна покинути регіон, де ми живемо", тому що "цього вимагає міжнародна безпека".

За словами очільника МВС, наразі не зрозуміло, хто несе відповідальність за діяльність "вагнерівців".

Польща і країни Балтії занепокоєні ситуацією на кордоні після того, як минулого місяця на запрошення самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка до країни прибули сотні найманців ПВК "Вагнер". Крім того, активізувалися спроби перетину кордону нелегальними мігрантами за сприяння білоруських силовиків.

Раніше Литва оголосила про тимчасове закриття двох із шести пунктів перетину кордону з Білоруссю з 18 серпня. Країна обговорює також можливість закриття решти пунктів перетину литовсько-білоруського кордону.