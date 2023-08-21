У Литві не вважають за необхідне повне закриття кордону з Білоруссю

Радник президента Литви Гітанаса Науседи Кястутіс Будріс заявив, що наразі нема потреби повністю закривати кордон з Білоруссю.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в ефірі LRT.

Водночас радник литовського президента зауважив, що до можливого закриття кордону потрібно готуватися.

"Чи є наразі така необхідність, щоб закриття кордону істотно поліпшило ситуацію з безпекою для нас або, скажімо, послужило заходом впливу на білоруський режим, я не думаю, що ми зараз перебуваємо в такій ситуації, що нам це потрібно", – додав Будріс.

Він також зазначив, що наприкінці серпня міністри внутрішніх справ країн Балтії та Польщі "мають проаналізувати комплекс заходів, як вони могли б зробити (повне закриття кордонів із Білоруссю), як це зробити швидко, а також як забезпечити ефективне закриття цього кордону, і потім внести ту чи іншу пропозицію вже для такої політично скоординованої дії".

"Не слід забувати, що це також зовнішній кордон ЄС. Це не тільки кордон Литви. Тому всі подібні рішення мають бути узгоджені, як було узгоджене це рішення, і його сенс і значення – це не тільки, ну, регулювання певних потоків і перерозподіл наших можливостей, а й політична оцінка", – уточнив Будріс.

Раніше міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте не виключила можливості закриття кордону з Росією.

Перед цим Литва оголосила про тимчасове закриття двох із шести пунктів перетину кордону з Білоруссю з 18 серпня.

Водночас керівник Служби охорони держкордону Литви (СОДКЛ) Рустам Любаєвас виступив за те, щоб закрити більше ніж два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.

Польща і країни Балтії занепокоєні ситуацією на кордоні після того, як минулого місяця на запрошення самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка до країни прибули сотні найманців ПВК "Вагнер". Крім того, активізувалися спроби перетину кордону нелегальними мігрантами за сприяння білоруських силовиків.

Чотири країни обговорюють можливість повного закриття кордону з Білоруссю, якщо цього буде вимагати ситуація, та планують фінально узгодити кроки наприкінці серпня.