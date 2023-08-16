Укр Рус Eng

Литва закриває два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Середа, 16 серпня 2023, 14:21

Уряд Литви вирішив тимчасово закрити два з шести пунктів перетину кордону з Білоруссю з 18 серпня.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

У середу уряд на засіданні ухвалив рішення тимчасово закрити пункти пропуску біля селищ Шумскас і Тверечюс з 18 серпня.

Прем'єрка Литви розповіла, як посилили кордон з Білоруссю

Зараз через ці пункти їде переважно легковий транспорт та порожній вантажний транспорт.

Раніше керівник департаменту митниці Даріус Жвіронас заявив, що закриття цих пунктів не вплине на рух товарів через кордон з Білоруссю. 

Президент Литви Гітанас Науседа раніше допускав, що Литва та її сусіди можуть закрити кордон з Білоруссю, якщо безпекова ситуація стане надто напруженою. 

Водночас прем’єрка Інгріда Шимоніте зазначила, що закриття більш ніж двох пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю без координації із сусідами може мати негативні наслідки для них, тож якщо таке рішення розглядатимуть, важливо діяти узгоджено. 

Нагадаємо, Латвія скасувала відпустки для прикордонників через загрозу з Білорусі.

Польща оголосила, що перекине під кордон з Білоруссю додаткові кілька тисяч військових, після чого загальна їхня кількість там становитиме близько 10 тисяч.

Польща і країни Балтії занепокоєні ситуацією на кордоні після того, як минулого місяця на запрошення самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка до країни прибули сотні найманців ПВК "Вагнера".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Литва