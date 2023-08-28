Deutsche Bahn погодилась на рекордне підвищення зарплат, щоб уникнути нових страйків

У понеділок німецький залізничний оператор Deutsche Bahn уклав угоду з профспілкою залізничників і транспортників (EVG), припинивши суперечку щодо заробітної плати та уникнувши потенційних страйків.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

"Ми маємо солідарну угоду про заробітну плату, яка приносить значний плюс, в деяких випадках понад 50%, перш за все, працівникам з низькими та середніми доходами", – заявив журналістам у Берліні голова EVG Мартін Буркерт.

Deutsche Bahn заявила, що задоволена результатами переговорів.

"Це хороша новина для всіх, що ми досягли колективної угоди в ці складні часи... Навіть якщо вона вимагає від нас багато чого в економічному плані", – сказав директор з персоналу DB Мартін Зайлер.

Організовані EVG страйки спричинили масштабні перебої в роботі німецької залізниці цього року, включаючи загальнонаціональну акцію в квітні, яка паралізувала значну частину мережі.

Після кількох місяців безуспішних колективних переговорів та одноденних страйків DB та EVG домовилися про арбітраж у червні.

В результаті було досягнуто компромісу, який передбачає підвищення заробітної плати на 410 євро на місяць у два етапи протягом 25 місяців. Перше підвищення на 200 євро в грудні та на 210 євро в серпні 2024 року.

Крім того, разом з жовтневою зарплатою має відбутися неоподатковувана одноразова виплата у розмірі 2850 євро.

Це найбільше підвищення рівня оплати праці в історії Deutsche Bahn. Спочатку EVG вимагала підвищення щонайменше на 650 євро на місяць.

Проте, залізничні страйки для мандрівників у Німеччині не є повністю виключеними. Інша профспілка залізничників, GDL, має розпочати переговори для своїх членів пізніше цього року.

Два роки тому Deutsche Bahn та GDL після масштабних страйків, що на кілька днів паралізовували пасажирські і вантажні перевезення, вже досягали угоди щодо нового колективного договору.